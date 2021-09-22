8月北美半導體設備出貨36.5億美元 較上月減5.4%

近期市場頻傳外資對半導體後市看降溫，SEMI（國際半導體產業協會）今（22）日公布的北美半導體設備製造商出貨金額為36.5億美元，較2021年7月最終數據的38.6億美元相比下降5.4%，國內市場法人表示，半導體中長期後市仍續看好，不過，從半導體設備出貨金額的變化來看，短期半導體市場供需及價格確實需留意。

SEMI（國際半導體產業協會）今（22）日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年8月北美半導體設備製造商出貨金額為36.5億美元，較2021年7月最終數據的38.6億美元相比下降5.4%，相較於2020年同期26.5億美元則上升了37.6%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美半導體設備製造商出貨金額在連續八個月創紀錄的增長後，8月份出貨金額預估將較7月份有所放緩。儘管如此，出貨數據穩健的年增長率顯示市場對半導體設備的需求依舊強勁。」

國內產業分析師也認為，全球半導體產業已經熱絡一段時間，依過去的經驗來看，就算是需求強勁，也可能會在整個產業多頭中因產業進入淡季而趨緩，行情不太可能長期維持高度熱絡的情況，因此，透過半導體設備出貨金額出現月減預期，第四季半導體相關產業應會正常反應淡季效應，出現淡季不淡的機會較低。