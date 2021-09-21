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中華電信報捷！ 獲選Speedtest2021上半年5G網速第一名

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣5G服務開台滿周年，中華電信（2412）為國內第一家提供5G服務的電信業者，深受消費者的信賴與支持，穩居國內電信領導品牌地位，更獲得國際權威測速領導品牌Ookla旗下Speedtest公布獲得2021上半年台灣「5G網速第一名」「行動網路涵蓋第一名」兩項大奬。

Speedtest是全球權威測速機構，8月公布最新2021年全球數億次實測分析數據，除台灣行動下載網速提升至74.62 Mbps，中華電信以行動網速最高分再獲全台第一；其中，5G下載網速中位數(median download speed)達471.73Mbps，再度稱冠，是台灣唯一超越450Mbps的業者。

國際知名測速評測機構Speedtest®獲多數行動裝置使用者青睞，於全世界進行行動網速的測速，測速報告以6個月的統計資料為基準，提供行動電話使用者具信賴的評測指標；中華電信將持續以多數消費者肯定的NO.1 5G行動網速、整體行動網速與行動網路涵蓋，為全台客戶提供多元5G創新應用服務，體驗嶄新的娛樂科技生活。

5G 中華電信 測速

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