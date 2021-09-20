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台積電三大風險預測 評估帶來的潛在營運與財務衝擊
台積電（2330）積極推動綠色製造與相關影響力，同時投資人最關注相關策略對財務影響，台積電則揭露相關風險評估包含淨零排放趨勢、旱災與聲譽等前三大風險量化，台積電估計，三大風險對年營收影響最高合計約在5.4%以內。
台積電在氣候相關財務揭露報告揭露，依據氣候風險鑑別結果，針對「淨零排放趨勢、 考量內部與外在環境變化，旱災對自身營運衝擊以及企業聲譽衝擊」前三大風險， 參考國內外各企業揭露之方法學進行衝擊財務量化評估。
台積電評估，在淨零排方面至民國 139 年所增加成本 約占年營收 2.0~3.3% 預估未來台積溫室 氣體排放量，邁向民國 139 年達 淨零排放，每年需購買的 綠電(溢價)、碳權等費用等，第二旱災方面預估 10 年發生一次，約影響 年平均營收 0.7~1.1%，相關預估旱災未來發生頻率、維持備用水源成本，以及可能對台積造成部分營業損失。
此外在企業聲譽衝擊，台積電預估約影響年營收 1%，此部分經內部評估並參考國內外其他企業普遍採用方式， 估算潛在市場銷售損失。
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