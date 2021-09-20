億光Q2毛利率創10餘年新高 3領域需求強、業績樂觀

台股LED封裝龍頭億光（2393）今年在不可見光、背光及車用三大領域需求強勁加上擴產效應的帶動下，該公司今年上半年繳出每股獲利2.41元佳績，市場法人推估在下半年業績續加溫下，今年全年該股每股稅後純益可望達4元至5元水準，是近幾年最佳表現，同時，由於該三大領域出貨展望持續看好，明年億光營運將持續正向。

億光今年來業績表現在LED股中相對突出，第一季每股稅後純益已繳出1.03元的佳績，第二季單季每股稅後純益持續增長至1.37元，市場法人觀察，億光今年第一季毛利率為26.03%，在產品價格上漲、再加上該公司近幾年來持續調整產品結構，降低照明產品比重、並大幅提升毛利率相對較佳的不可見光、背光及車用三大領域產品出貨，第二季毛利率持續提升至27.8%。

市場法人觀察，該公司自去年第四季毛利率24.04%，到今年第二季，毛利率呈現逐季增加，同時今年第二季的27.8%，也是該公司近10餘年來，單季最佳毛利率表現，顯示今年不可見光產品價格上漲，再加上該公司積極調整產品結構，推升單季毛利率增長情況明顯，才能創下逾10年新高表現。

億光今年以來營運成長，主要帶動的產品項目包括不可見光、光耦合器、高階背光、車用等產品線仍是主要營運成長的動能，而這些高階的產品，多數都在今年初有價格上漲動作，其中又以光耦合器今年以來價格漲幅最大，而隨著時序進入下半年傳統旺季，加上該公司陸續有新機台設備加入、不可見光產能將再提升，也將有利下半年及明年營運表現。

隨著7月及8月營收公布之後，億光仍維持高檔營收水準，市場法人認為，即使下半年億光維持上半年營運表現，今年全年每股稅純益也可望繳出4至5元水準，而以目前該公司接單情況及產品結構，市場法人也續看好明年該公司營運展望。