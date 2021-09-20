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遠傳5G勇奪世界第一 Opensignal全球評比摘三金

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國際行動網路調查權威Opensignal今（20）公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，本次資料統計期間為2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。報告指出，遠傳（4904）在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一的殊榮，其中「5G下載速度」更是繼2020全球評比後再創巔峰，平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps，向世界展現台灣電信品牌堅強實力。

回顧台灣5G開台滿週年的亮眼成績，甚至力壓英、美、韓等開台時間較早的國家，躋身國際5G前段班，在Opensignal最新「全球5G行動網路體驗評比」中，遠傳更是憑藉平均447.8Mbps的「5G下載速度」優勢，勝過第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps成為最大贏家，與目前4G平均網速相比超過10倍。

另外，隨著全球影音創作風潮大熱，消費者更頻繁地透過社交媒體進行創作和分享，在人人皆是創作者的時代，用戶越來越在意「5G上傳速度」，而遠傳在此項目也以66Mbps的驚人速度獨占鰲頭、稱霸世界，Opensignal也將影音、遊戲體驗納入評分項目，「5G影音體驗」項目實測影音服務傳輸至電子裝置的品質，遠傳同樣贏得世界第一。

遠傳在本次評比中，除了獲得三項最高殊榮之外，在其他各項目皆被列為全球領先者之一。遠傳總經理井琪表示，遠傳全網採用愛立信設備，並不斷優化網路，致力提供台灣消費者最佳5G體驗。此次在Opensignal評比中榮獲三項世界第一，不僅是對遠傳的最高榮譽與肯定，也向世界展示台灣政府對5G成功的規劃與推行，奠定台灣成為數位國家的關鍵基礎。我們相信『沒有最好 只有更好』，遠傳將持續努力提供台灣消費者世界級的網路和服務。

5G 4G 遠傳

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