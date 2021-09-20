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遠傳拿Opensignal 5G全球第一 上傳下載與影音都快

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國際行動網路調查權威Opensignal今（20）公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，統計2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。報告指出，遠傳（4904）在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標都是世界第一。

遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標拿到第一。「5G下載速度」平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps，總經理井琪表示，向世界展現台灣與遠傳的5G實力。

台灣5G開台滿周年，五家電信業者都積極進入市場，三強加緊建設，展現成績甚至力壓英、美、韓等開台時間較早的國家，躋身國際5G前段班，遠傳指出，平均447.8Mbps的「5G下載速度」，不但遠勝韓國SK電信，與目前4G平均網速相比更超過10倍。

另外，隨著全球影音創作風潮大熱，消費者更頻繁地透過社交媒體進行創作和分享，用戶越來越在意「5G上傳速度」，而遠傳在此項目也以66Mbps的速度搶第一。這次Opensignal將影音、遊戲體驗納入評分項目，「5G影音體驗」項目實測影音服務傳輸至電子裝置的品質，遠傳也搶得冠軍。

遠傳電信系統部分與愛立信合作，台灣愛立信總經理藍尚立表示，在速度和影音體驗方面皆獲得國際行動網路調查權威Opensignal認證為世界第一，愛立信將持續與遠傳合作，發揮行動科技潛能，以前瞻技術實現行動生活的無限可能，進一步推動台灣5G網路發展與社會數位化升級。

5G 遠傳電信 4G

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