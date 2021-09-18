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iPhone 13電商限量預購 話題新色2分鐘完售

中央社 / 台北17日電

電商業者網路家庭旗下PChome 24h購物今天晚上8時開放限量預購iPhone13系列，規格以128GB及256GB最熱銷；今年全新推出的話題新色iPhone 13 Pro天峰藍、iPhone 13粉色最受消費者青睞，於2分鐘內全數完售。

PChome 24h購物將於24日上午8時現貨開賣iPhone13系列新機，提供消費者下單後全台24小時快速到貨，台北市有機會於購買當天收到。

隨著15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機後，PChome 24h購物觀察，蘋果全系列周邊商品銷量較平日成長25%，其中iPhone 12系列2天內完售，iPadAir 4銷量較平日大幅飆升3倍，銷售成績亮眼。

iPhone iPhone 13 Pro

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