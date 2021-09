十銓2021線上發布會 磅礡呈現劃世代技術

記憶體品牌暨模組廠十銓(4967)今日宣布將於台北時間9月23日晚間10時 盛大舉辦十銓科技2021線上發佈會,精彩再現十銓產品研發實力及撼動業界的技術突破,除再次聚焦三大主題,更搭配特效場景,完整呈現新品設計概念,誠摯邀請全球與我們一起身歷虛實場景交融的極致感官體驗,見證2021年度最大科技盛事及T-FORCE的劃時代新品誕生。

十銓2021線上發布會延續「Chill the Heat, Feel the Speed, Make it Big」主軸,以獨創的散熱四元素及創新技術為視覺理念,於全球同步推出T-FORCE各系列新品首映及零時差官方互動,想搶先體驗及得知新品消息的觀眾可至十銓官網活動頁面及十銓官方Youtube頻道觀賞精彩預告一探究竟。

線上發佈會中除有應用航太陶瓷及具專利石磨烯散熱技術的T-FORCE固態硬碟光芒再現,另含DDR5新世代記憶體領銜登場,更多劃世代新品亦將磅礡呈現。

為匯聚全球觀眾一齊共享年度盛會,十銓2021線上發佈會官方祭出總價值高達7,000美金的重磅豪禮,即日起自9月22日至官方活動頁關注社群及與好友分享活動,即有機會贏得任天堂魔物獵人版SWITCH遊戲機及遊戲片的雙重組合包,更有電競PC主機、記憶體及固態硬碟等豐富大獎讓幸運的參與者滿載而歸,詳情請密切關注官方活動頁,與十銓共迎創世榮耀。