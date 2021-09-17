快訊

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

幼兒園群聚維持33例！基因定序再增5名Delta案例

精材下半年動能回升 營運可望加溫

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

封測廠精材（3374）上半年進行產線調整，影響部分訂單出貨及營運表現，不過，下半年該公司進入產業旺季之後，產線調整到位，營運可望較上半年回升，營運可望在三、四季加溫。

精材去年營運強勁成長，主要動能來自去年新增的12吋晶圓測試業務，今年營運大致持穩，不過，精材今年第二季因CSP封裝進行部分產線調整，部分訂單往前拉到第一季，轉換期間將業績呈現明顯的季減，

該公司也指出，過去單季營收高峰會落在第三季後期，但受整體供應鏈波動、客戶對補庫存態度保守，但第三季的營收及獲利表現都可望因季節性而有所回升，且因上季比較基期較低，部分訂單延遲出貨，因此第三季較第二季可望有顯著的季成長表現。

蘋果推出iPhone 13新機，今年由精材持續拿下繞射光學元件（DOE）晶片尺寸晶圓級封裝訂單，同時市場也傳出，台積電將A15應用處理器的部分測試代工外包予精材，將為公司下半年營運增添動能。

此外，市場法人也指出，以下半年展望來看，3D感測元件封裝將迎接季節性需求回升，搭配12吋晶圓測試需求漸入旺季，該公司第三季營收及獲利皆有望較前季走揚。法人預期精材第三季單季可繳出優於去年同期成績。

晶圓 台積電

延伸閱讀

格芯砸重金擴產PK聯電 車用晶片產量翻倍

IC Insights：中國大陸今年晶圓產能將首次超過日本

鴻海劍指第三代半導體 國內相關供應鏈卡位大戰開跑

應材助攻 第三代半導體升級

相關新聞

蘋果新品齊發！ 龐大商機 供應鏈誰最俏？

蘋果是美股市值王，台灣蘋概股漲跌對台股影響重大，因此，蘋果股價變動影響台股甚為巨大。蘋果年度秋季發表會於9月15日舉行，市場多會美化蘋果傳言將推手機

威鋒領先全球推出USB4控制晶片

高速傳輸晶片設計廠威鋒(6756) 今日宣布，推出全球第一顆USB4終端裝置控制晶片VL830。USB4規格問世，被業界...

Gogoro赴美上市 鴻海入股

台灣電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）昨（16）日宣布，將與美國那斯達克上市公司Poema Global Holdin...

格芯搶先機 拉攏大咖客戶

格芯砸大錢擴產之際，也積極拉攏國際一線大廠客戶上門投片，昨（16）日與手機晶片指標廠高通共同宣布簽署協議，聯手推出先進5...

格芯砸重金擴產PK聯電 車用晶片產量翻倍

全球第四大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布，今年將提高車用晶片產量至少一倍，並將斥資60億美元（約新...

呼應「碳中和」台積買綠色天然氣

呼應「碳中和」的趨勢浪潮，台積電不只買綠電，還要買綠色天然氣，昨（16）日與中油簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書（MOU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。