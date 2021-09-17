精材下半年動能回升 營運可望加溫

封測廠精材（3374）上半年進行產線調整，影響部分訂單出貨及營運表現，不過，下半年該公司進入產業旺季之後，產線調整到位，營運可望較上半年回升，營運可望在三、四季加溫。

精材去年營運強勁成長，主要動能來自去年新增的12吋晶圓測試業務，今年營運大致持穩，不過，精材今年第二季因CSP封裝進行部分產線調整，部分訂單往前拉到第一季，轉換期間將業績呈現明顯的季減，

該公司也指出，過去單季營收高峰會落在第三季後期，但受整體供應鏈波動、客戶對補庫存態度保守，但第三季的營收及獲利表現都可望因季節性而有所回升，且因上季比較基期較低，部分訂單延遲出貨，因此第三季較第二季可望有顯著的季成長表現。

蘋果推出iPhone 13新機，今年由精材持續拿下繞射光學元件（DOE）晶片尺寸晶圓級封裝訂單，同時市場也傳出，台積電將A15應用處理器的部分測試代工外包予精材，將為公司下半年營運增添動能。

此外，市場法人也指出，以下半年展望來看，3D感測元件封裝將迎接季節性需求回升，搭配12吋晶圓測試需求漸入旺季，該公司第三季營收及獲利皆有望較前季走揚。法人預期精材第三季單季可繳出優於去年同期成績。