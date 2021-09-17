資安攻擊事件頻傳 微軟宣布啟動無密碼登入
為加強保護企業及使用者的機密資訊，微軟正式宣布啟動無密碼(Passwordless) 登入，全球企業的商務使用者皆可完全移除傳統密碼，透過 Microsoft Authenticator App 、 Windows Hello 、安全性金鑰或手機及電子郵件驗證碼等方式來登入微軟帳戶、應用程式及服務，幫助使用者省去設定、更改密碼的繁雜程序，並避免可能發生的密碼問題，加速邁向無密碼時代。
全球疫情未平，資安威脅隨之升溫導致資料外洩與網路釣魚事件頻傳，根據微軟Microsoft Defender Antivirus遙測數據指出，平均每秒有579起密碼攻擊事件正在發生，相當於每年180億起事件，可見傳統密碼成為駭客攻擊的首要目標之一。
微軟推動多因素驗證(multi-factor authentication，MFA) 行之有年，自2018年起，微軟帳戶、Edge瀏覽器和 Windows 10 皆已陸續支援使用者可透過 Windows Hello 和FIDO2安全性金鑰登入。繼去年11月微軟於Microsoft Ignite大會上宣布，已有超過1億人使用無密碼登入微軟Azure Active Directory及帳戶，今年5月更突破1.5億人。
微軟17日正式宣布全球的商務使用者皆可完全移除傳統密碼，啟動無密碼(Passwordless)登入，透過 Microsoft Authenticator App 、 Windows Hello 、安全性金鑰或手機及電子郵件驗證碼等方式來登入微軟帳戶、 Outlook 、 OneDrive 、 Xbox 及家長監護功能(Family Safety)等應用程式與服務。自今(2021)年3月推出以來，無密碼登入不僅獲得微軟企業客戶的熱烈回響，微軟全球近100%的員工皆選擇以無密碼登入公司帳號。
台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方表示，隨著數位化浪潮來臨，現今使用者多須同時管理數個平台帳戶，而強度不足的密碼經常成為企業及使用者帳戶的資安攻擊破口。為賦能企業及使用者守護機密資訊安全，微軟今正式啟動無密碼登入，幫助使用者更安全、快速地管理密碼，並希望能藉此驅動全球產業邁向無密碼時代。
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