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德國德勒斯登短期停電 車用半導體供給再添波折

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

德國德勒斯登日前在13日短期停電影響約2小時，雖然部分區域緊急復電，但又跳電，整體影響實際超過2小時，業界估計，由於車用半導體仍由IDM大廠主導超過八成生產，該區域更是生產重鎮，在實際影響各廠如英飛凌、博世都還在評估之際，將使車用半導體供給再添波折。

先前新冠疫情、天災已影響去年至今年初車用半導體供應，在台積電（2330）等協助擴大生產之後，業界原先寄望第3季回歸正常。但德國德勒斯登停電意外再讓車用半導體供給增添變數。

依據英飛凌對外說法，廠區兩條產線14日重啟，重新恢復滿載生產需要一段時間，目前還不清楚實際損失的金額，因為重新啓動生產成本非常高，不過英飛凌會全力以赴控制損失。

英飛凌為了避免產能過度集中某區域與擴充需求，已選定奧地利的Villach投16億歐元擴充，並在9月17日正式投產並計畫年內或明年初全面生產。

至於博世方面則指出，最初緊急電源啟動單仍無法支援生產，並在13日下午重啟生產，至於實際影響還在評估。

半導體 停電

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