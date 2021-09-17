搶攻團購商機！台灣夏普今上線團購平台「揪美美」

台灣夏普自2020年7月宣佈收購美妝品牌「美華泰」之後，在半年內順利轉型成為電商平並於2020年12月23日正式上線，今（17）日台灣夏普表示，100%投資的美華泰公司，正式上線團購平台「揪美美」。

台灣夏普表示，過去美華泰站在零售產業第一線，服務街坊鄰居婆婆媽媽；現在，因應時代轉變及疫情變化，美華泰不只踏足電商更樹立新的里程碑，開創全新團購平台「揪美美」從品牌名稱上可以清楚了解，此平台是「揪」團的性質，並且揪的好康商品都是由美華泰團隊精心挑選，讓消費者都可以「美美」的。

美華泰的總經理王孟芸表示，揪美美這個平台當初的設想，是為想要多一份額外收入的人設計的，希望想要斜槓的姐姐妹妹及已經是團爸團媽的人共同加入，有別於市面坊間的多層次傳銷體系，把利潤回饋給大家。我們強調3零一沒有，0成本、0囤貨、0壓力。

王孟芸指出，這個平台從發想、品牌商品申請以及打造平台並成功的壓力測試，費時半年有餘的平台，終於在眾人的努力下於8月中開始試營運，期間多位團購主加入平台後，也給予揪美美許多的建議，即便是試營運階段，仍然創造了百萬以上的業績。