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聯合再生攜工研院及三芳 發展易拆解太陽能模組

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

太陽能發電已是綠能主流，但全球快速建置的太陽能發電裝置在未來使用年限屆滿之後，由於數量太多讓外界也擔心是否將形成另一個問題，太陽能廠聯合再生（3576）與工研院及三芳化學（1307）合作，加速發展易拆解太陽能模組發展。

近年政府大力推動太陽光電，也積極佈局未來光電模組除役後的回收再利用，希望除了減少環境衝擊，更能創造永續的太陽光電產業。工研院今（17）日舉辦「低碳太陽能模組國際研討會」，由工研院、三芳化學及聯合再生公司分享低碳太陽能模組開發經驗，並與荷蘭能源研究中心及法國原子能和替代能源委員會，共同探討如何加速建構循環再生的太陽光電產業鏈。

聯合再生與工研院及三芳化學合作，加速易拆解太陽能模組的商規認證與產業化，其中，三芳主要提供易拆解複合封裝膜材。

聯合再生公司經理陳建均針對「太陽能產業如何參與碳淨零」講題，他提到面對淨零碳排趨勢，聯合再生冀望透過與工研院及三芳化學的合作，加速易拆解太陽能模組之商規認證與產業化，成功實現具有優良生命周期的創新太陽能模組，在提高產品功率與發電量的同時，大幅降低生產能耗及碳排放，為全球企業提供淨零碳排解方。

太陽能發電 太陽光電 工研院

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