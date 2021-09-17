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宏碁新品發表會10月13日登場 Q4營運添動能

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁next@acer《Made for Humanity》全球發表會，將於台北時間10月13日晚間9點整登場。圖/宏碁提供
宏碁next@acer《Made for Humanity》全球發表會，將於台北時間10月13日晚間9點整登場。圖/宏碁提供

品牌大廠宏碁（2353）宣布將於10月13日舉行全球發表會，並已發出邀請函，市場預期宏碁將推出新款消費、商用、電競、創作者筆電及周邊產品，替第4季旺季添增新營運成長動能。宏碁今（17）日股價大漲2.86％，盤中高點來到每股25.20元。

宏碁發出邀請函指出，現在，科技詮釋多元化的生活型態及未來！宏碁next@acer《Made for Humanity》全球發表會，將於台北時間10月13日晚間9點整登場，邀請您與宏碁攜手發揮影響力。

此外，根據公開資訊觀測站資料，董事長暨執行長陳俊聖8月再度加碼自家持股，透過旗下木實投資買進400張，為今年第五度買進自家股票，累計今年已買進1400張，共同營運長黃資婷8月也同步加碼60張持股。

宏碁8月份單月合併營收271.04億元，月增3.84%。累積前八月合併營收2,045.39億元，年增24.0%。宏碁強調，整體來說需求仍大於供給。

宏碁 營收 陳俊聖

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