台灣大、台大與新創iAuto聯手 無人送餐車上陣

台灣大哥大（3045）與艾歐圖iAuto、台灣大學打造的無人送餐車，今（17）日於台北花博公園新生園區正式上線服役，首度串接電商平台myfone購物，結合雲端管理系統以及人機介面，打造點餐、送餐、付款一氣呵成的消費體驗。

由三方團隊聯手開發的送餐機器人早在花博公園上路前，即受到國際矚目，在堪稱「自駕車界奧斯卡」的「2020/2021杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」，打敗60多個國際菁英團隊，順利挺進決賽，成為世界六強之一，預計10月將代表台灣前往杜拜參加頒獎典禮。

今天首度亮相的無人送餐車，被團隊暱稱為“Willy”，車高為120公分，一次可以送8份餐，車內搭載台灣大哥大通訊晶片，並配備多個攝影鏡頭、光達等感測器，車子行進速度相當於成人步伐，也可以「小跑步」前進，加快到時速7.2公里，於室內室外皆可穩定運行，今日起Willy將穿梭在佔地19.5公頃的花博新生園區，為園區內各角落休憩的消費者送上餐點。

當消費者透過台灣大旗下myfone購物APP訂購餐飲，雲端平台即會傳送訂餐訊息給無人送餐車與餐廳，隨之餐飲業者備好餐點，由送餐車自動駕駛前往園區內顧客所在位置。消費者只要在送餐車上的觸控面板輸入訂餐平台給的密碼，相應的餐格櫥門就會自動解鎖，用戶即能取餐享用，整個取餐過程約5秒內即可完成。