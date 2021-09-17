電動車銷量翻倍 綠能、電動車ETF全面網羅零碳商機

根據cleantechnica統計至7月底，全球電動車銷量破300萬台，同比年增率高達153.8%，銷量成長逾倍，傳統燃油車成長量則相對停滯。中信投信表示，全球新能源車與燃油車今年成長率呈現明顯分歧，突顯零碳商機正翻轉世界，可透過中信綠能及電動車ETF（00896）超前部署零碳經濟帶來的兆元商機。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，車用晶片供應問題將在9月下旬逐步改善。隨供應鏈塞車問題緩解，加上第4季為傳統汽車旺季，車廠預料將加大促銷力度，台股電動車供應鏈第4季營利表現備受期待。

另一方面，張士琳表示，全球電動車正進入戰國時代，中國大陸、歐洲電動車銷售明顯成長外，美國作為全球汽車主要消費國之一，電動車領導廠商特斯拉出廠輛數持續增長外，包括通用、福特也積極推出新款電動車，加上政策面全面推動購置補貼，及公共領域電動化等，美國電動車銷售亦急起直追，成為全球電動車銷量翻倍的推手。

特斯拉預計將於2022年增建新廠，將挹注台灣相關零組件廠營運動能。張士琳說，特斯拉外的傳統車廠、科技業龍頭相繼踏入電動車製造行列，則有利鴻海領軍的MIH聯盟，其有望解決傳統汽車的三大痛點：開發成本高、開發期長、資源不足，目前已吸引高達1,821成員加入，廣及53個國家、地區，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，未來可快速將台廠供應鏈打入國際電動車廠。

中信投信說，綠能作為減碳戰場的另一重要賽道，在政府支持下，未來有望吸引兆元資金投入，中信綠能及電動車ETF瞄準再生能源、電動車等兩大減碳主題，追蹤特選台灣綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體；根據台灣指數公司資料，回溯指數歷史表現，統計至9月9日，近三年報酬率高達86.7% 。