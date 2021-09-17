科技業十大缺工職務出爐 平均每月需求人數2.6萬人

根據1111人力銀行最新發布的「理工人才流向科技業調查」發現，若從關鍵字搜尋「工程師」出現近九萬筆工作機會，相較去年同期（2020年9月），明顯增加15%，被視為台灣「護國產業鏈」的科技業，不因疫情打亂徵才節奏，人才需求持續暢旺。產線最缺工的部分，從作業員、軟體工程師、半導體工程師、製程工程師都缺。

主計總處預估2021年經濟展望，將GDP年增率上修至5.88％，為近11年來最高，且隨著台灣疫情降級受控，經濟活動逐步重啟，時序也將進入傳統電子產業旺季，過往年底到農曆年之間的轉職熱潮，今年科技業早已提前鳴槍起跑，近來科技大廠徵才動作頻頻。

IC設計大廠聯發科（2454），早在今年年中就釋出徵才訊息，充實聯發科集團在5G、AI等先進市場的開發能，也因應產品線全面成長，釋出逾2,000個職缺，積極招手碩博士生，並提供轉職者在今年10到12月報到，將依資歷加發限時報到奬金15至25萬元，以優渥的條件延攬優秀人才，激勵有意者立刻行動。

今年聯發科技招募重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別；涵蓋手機、平板、數位電視、無線網路、智慧物聯網等主要產品線。工作地點包含新竹、竹北及台北辦公室。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，盤點1111人力銀行資料庫可以發現，科技業目前十大缺工職務包括：作業員、軟體工程師、半導體工程師、製程工程師、電子工程師、網站程式設計師、生產設備工程師、韌體工程師、演算法開發工程師、FAE工程師，合計高達26,000多筆。