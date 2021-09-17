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統一特選台灣5G ETN換股 驅動IC、矽晶圓大廠入列

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數指數ETN(020019)標的指數換股，加入驅動IC廠敦泰（3545）、天鈺（4961）以及矽晶圓大廠中美晶（5483）；刪除宏達電（2498）、台耀（4746）以及啟碁（6285），9月17日(周五)起生效。

統一證券金融商品部表示，調整後該指數成分股約69%為半導體，21%為電子零組件，無線通訊則占10%；成分股乾淨且動能強大，集中在台灣5G主要領頭羊半導體類股上，從上游材料、IC設計、晶圓代工到封裝測試皆完整涵蓋，亦納入高成長性的電子零組件，除了是正5G指數外，更包含許多電動車概念股，對投資人來說，一檔就能滿足多種需求。

驅動IC廠敦泰公告8月合併營收達21.36億元，再度改寫單月歷史新高。法人預期敦泰在漲價效益持續發酵下，第3季營運將有機會再度改寫單季歷史新高，全年獲利將可望挑戰大賺兩個股本。

同為驅動IC暨電源管理IC廠天鈺第2季營收、獲利雙創新高，單季毛利率攀上47.1％的歷史紀錄，法人預估第3季業績可望再增15%。而擁有小金雞環球晶（6488）的中美晶母以子貴，加上太陽能本業獲利狀況佳，營運持續看好。

台灣5G報酬指數近一年以來漲幅為46.61%，相較類似的台灣5G+通訊指數及台灣50指數高出7%以上；統一證券表示，ETN無追蹤誤差的特色，可以讓指數完全表現，而不會吃掉好指數應有的報酬；且除權息當天股息立即投入，不用再等待中錯過行情。

5G 中美晶 矽晶圓 半導體

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