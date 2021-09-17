台南、高雄房市起風了 專家：南二都有三共同點

最新房屋移轉熱區出爐，今年本土疫情嚴重時的6、7月六都平均年增率減6.9%，但台南、高雄卻逆勢成長。瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，南二都在今年的房市交易有高科技投資、疫情較緩、房價基期低等三個共同點。

黃舒衛指出，首先，中美貿易戰、台商回流、供應鏈重組等「再工業化」產業投資議題，刺激新一波的工作、居住聚落重組，而過去產業落後的地區，最受青睞。

去年台積電在短短100天就在南科購廠100億，而今年上市櫃公司在高雄、台南的工業土地投資金額更較去年全年大增52%、42%，獨步全台。預期未來高端就業口大增，可複製竹科高所得、高消費力、高生育率的模式，而近期橋科或是台積電高雄設廠的新聞更是讓房市加溫，加速建築投資及房產交易。

其次，黃舒衛還提到，6、7月的建築物所有權移轉棟數是反映4月底到6月的房屋交易買氣，所以跟5月中開始的疫情三級警戒造成的市場活動凍結有直接的關係，因此疫情衝擊越低、防疫措施做得越確實的地區，房市交易受到的影響越低。從中央流行疫情指揮中心的本土病例地理分布數據來看，六都之中，台南確診人數49人、高雄確診人數94人，都遠低於第三名的台中的202人，更遠低於台北的4854人、新北的6903人。所以南二都無論市場活動、投資信心都較不受疫情限制，交易量能當然可以無異議放大。

此外，根據內政部調查研究，今年第1季全國房價所得比為9.13倍，台北、新北、台中、新竹縣分別為15.54、12.25、10.16，但高雄、台南只有7.60、7.78倍。黃舒衛表示，南二都購屋負擔相對較輕，而如果加上未來外來就業人口大增，低基期的房價會變成很強的購買誘因。