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威鋒領先全球推出USB4控制晶片

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
威鋒董事長陳文琦（本報系資料庫）
威鋒董事長陳文琦（本報系資料庫）

高速傳輸晶片設計廠威鋒(6756) 今日宣布，推出全球第一顆USB4終端裝置控制晶片VL830。USB4規格問世，被業界視為USB架構的重大更新，自此多個資料和顯示協議可共享一條高速連結通道，且支援最高至40Gbps的傳輸速率，可支援該模式的筆記型電腦、平板或智慧型手機，預計第4季供貨 。

威鋒指出，在 Thunderbolt 4 或 USB4 架構之下，VL830可同時提供USB及DisplayPort傳輸的全效能運行，且後兼容USB Type-C架構的DP替代模式 (DisplayPort Alternate Mode) 裝置，支援多項行動裝置。

威鋒新市場開發總監 Terrance Shih 表示，VL830代表著威鋒研發團隊在開發USB Type-C、USB PD以及USB 3.2技術的經驗結晶，對於產品上市時程與參與標準開發的貢獻，皆處於行業領先地位。USB4系統建構Thunderbolt技術，很高興VL830能為客戶提供一個全新且具價格優勢的產品解決方案。

相較於採用USB Type-C的DP替代模式，威鋒VL830終端裝置控制晶片提供至高兩倍的影像傳輸頻寬，最多可同時支援單個8K 60Hz高動態範圍 (HDR) 顯示器和多個USB 3.2 Gen2裝置（具體情形仍取決於主控端之性能）。當 VL830 與 DisplayPort多串流傳輸 (MST) 搭配時，可支援多個 4K 或高刷新率的顯示器，並同時享有 USB 高速資料傳輸。

威鋒VL830整合了USB 3.2集線器，附有五個下行口和一個DP 1.4a輸出，可充分利用 USB4 所提供的 40Gbps 頻寬。採用10x10的覆晶晶片尺寸封裝 (FCCSP)。

威鋒表示，現已有各款USB Type-C擴充底座、多功能轉接器和其他相關產品，於設計前期即決定採用威鋒 VL830。公司預計將於今年第4季開始向選定的合作夥伴進行供貨。

USB 控制晶片

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