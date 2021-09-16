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想進幸福企業工作？Google今年擴大在台徵才

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導
今年Google將在台灣擴大徵才，除了軟體研發人才外，包括資料中心、硬體事業如Pixel手機、智慧音箱Nest等都需要台灣本地具備軟硬整合能力人才。 路透
今年Google將在台灣擴大徵才，除了軟體研發人才外，包括資料中心、硬體事業如Pixel手機、智慧音箱Nest等都需要台灣本地具備軟硬整合能力人才。 路透

全球最大數位平台業者Google有完善福利、高薪待遇，是不少科技從業人員「夢幻公司」之一。Google台灣人才計畫經理石啟瑞說，今年Google將在台灣擴大徵才，除了軟體研發人才外，包括資料中心、硬體事業如Pixel手機、智慧音箱Nest等都需要台灣本地具備軟硬整合能力人才。

不過，市場對應徵Google也有多種「江湖傳言」。Google台灣人資長呂亞樵表示，外界一大誤會是Google「只要名校」或都要念資訊科技，。其實很多Google員工並非資訊科系、甚至有醫學院跨界來當研發人才。台灣本地則具備多元優勢，Google 更在台灣投入多項發展與人才招聘。包括匯聚多元且優秀的半導體、IC 設計和軟硬體研發技術與人才、擁有完善供應鏈、政府支持科技產業發展與外商企業投資，同時位居全球網路基礎建設的戰略位置。

Google 台灣今年1月底才宣布啟用新北板橋Tpark（台北遠東通訊園區）的全新辦公室，2023 年於同一園區另增一座辦公大樓已經開始動工，位於 Tpark 的辦公園區是Google 山景城（Mountain View）總部以外首座、全球最大的硬體研發基地，也是Google 在人工智慧、軟硬體技術的亞洲樞紐。

目前Google在徵才網站上提供全球各據點近5000個職缺，其中以台灣本地為基礎的有45個職缺，據了解，除了Google本身的硬體事業外，同集團的自駕車 Waymo、健康手環Fitbit今年起也開始在台灣徵才﹐

Google 徵才

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