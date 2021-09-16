聯強搶宅經濟商機 獨家代理NVIDIA「最強電視盒」

隨著消費者影音收視習慣改變，以及線上遊戲串流服務日趨普及，擁有超強影音、遊戲娛樂功能的聯網電視盒，將成為家庭影音娛樂中樞。聯強（2347）今（16）日表示，由GPU龍頭業者NVIDIA推出的「SHIELD TV Pro」，有「最強電視盒」之稱，聯強獨家代理SHIELD TV Pro，將在宅經濟的市場發展上，添加一個強而有力的生力軍。

SHIELD TV Pro藉由強大的人工智慧增強功能(AI Upscaling)，可將來自串流服務較低解析度720p、1080p的影音及遊戲內容，提升至4K HDR，讓畫質不再受限於網速，一樣能夠享受最高等級的影片觀賞與遊戲體驗。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，NVIDIA與聯強在電競市場及AI商業應用等領域長期密切合作，尤其近年來電競市場需求飛速增長，NVIDIA更是聯強電競聯盟的重要同盟夥伴。帶動聯強電競相關商品持續呈現跳躍式成長，連續四年創新高。

這款被全球用戶喻為「最強電視盒」的產品，在國外上市後已經累積相當多使用體驗與口碑，由於具備遊戲娛樂以及影音播放兩大無可比擬的技術優勢，全球銷售數據相當亮眼，早就是行家引頸期盼的明星商品。尤其NVIDIA遊戲串流服務GeForce NOW已在台灣推出，SHIELD TV Pro將可提供GeForce NOW玩家，更完整的硬體支援以及遊戲體驗；同時透過跨裝置播放，亦可進行多人互動遊戲。

近年來，由於串流影音內容多元，逐漸成為家中電視播放主流的趨勢，SHIELD TV Pro可支援目前廣泛使用的影音串流平台，包括Netflix、YouTube、HBO Max、Prime Video、Kids、Apple TV，以及即將在台推出的Disney+等，讓消費者在家也能享受劇院級的影音體驗。

除了影音娛樂功能外，採用Android TV系統的NVIDIA SHIELD TV Pro，內建Google助理，不論是搜尋電影電視節目、詢問天氣、日曆或是體育賽事資訊，瀏覽Google相簿；更可以透過遙控或是聲控，連結家中智慧裝置，設定包括燈光、空調、門鈴、攝影機或咖啡機等。SHIELD TV Pro由聯強獨家代理，售價新台幣5,990元，已於9月正式在台上市，並於指定通路販售。