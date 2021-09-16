快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

囤房空屋問題持續惡化中 政府何時提出對策？

聯強看好宅經濟 獨家代理NVIDIA「最強電視盒」

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

隨著消費者影音收視習慣改變，以及線上遊戲串流服務日趨普及，擁有超強影音、遊戲娛樂功能的聯網電視盒，將成為家庭影音娛樂中樞。聯強（2347）表示，由GPU龍頭業者輝達（NVIDIA）推出的「SHIELD TV Pro」，有「最強電視盒」之稱，藉由強大的人工智慧增強功能(AI Upscaling)，可將來自串流服務較低解析度720p、1080p的影音及遊戲內容，提升至4K HDR，讓畫質不再受限於網速，一樣能夠享受最高等級的影片觀賞與遊戲體驗。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，NVIDIA與聯強在電競市場及AI商業應用等領域長期密切合作，尤其近年來電競市場需求飛速增長，NVIDIA更是聯強電競聯盟的重要同盟夥伴。帶動聯強電競相關商品持續呈現跳躍式成長，連續四年創新高；聯強獨家代理SHIELD TV Pro，將在宅經濟的市場發展上，添加一個強而有力的生力軍。

這款被全球用戶喻為「最強電視盒」的產品，在國外上市後已經累積相當多使用體驗與口碑，由於具備遊戲娛樂以及影音播放兩大無可比擬的技術優勢，全球銷售數據相當亮眼，早就是行家引頸期盼的明星商品。尤其NVIDIA遊戲串流服務GeForce NOW已在台灣推出，SHIELD TV Pro將可提供GeForce NOW玩家，更完整的硬體支援以及遊戲體驗；同時透過跨裝置播放，亦可進行多人互動遊戲。

近年來，由於串流影音內容多元，逐漸成為家中電視播放主流的趨勢，SHIELD TV Pro可支援目前廣泛使用的影音串流平台，包括Netflix、YouTube、HBO Max、Prime Video、Kids、Apple TV，以及即將在台推出的Disney+等，讓消費者在家也能享受劇院級的影音體驗。

除了影音娛樂功能外，採用Android TV系統的NVIDIA SHIELD TV Pro，內建Google助理，不論是搜尋電影電視節目、詢問天氣、日曆或是體育賽事資訊，瀏覽Google相簿；更可以透過遙控或是聲控，連結家中智慧裝置，設定包括燈光、空調、門鈴、攝影機或咖啡機等。SHIELD TV Pro由聯強獨家代理，售價新台幣5,990元，已於9月正式在台上市，並於指定通路販售。

電視盒 聯強 NVIDIA

延伸閱讀

Nvidia雲端遊戲服務後台資料外流 驚見《戰神》《對馬戰鬼》等PS獨佔作

輝達、超微 夾殺英特爾

NVIDIA Shield TV Pro機上盒終於在台上市 快速開箱動手玩

避免NVIDIA收購Arm產生影響？蘋果開始招募熟稔RISC-V架構工程人員

相關新聞

科技人才搶手但六成不滿意薪資 理想年薪131萬元

1111人力銀行調查指出，理工背景人才選擇投身科技業的主要考量，第一名是整體薪資待遇(61.0%)、產業前景看好(42....

傳TI、安森美提高模擬IC價格 同行將跟進漲價

集微網消息，據業內人士透露，隨著交付周期延長至6個月以上，模擬芯片供應商德州儀器 (TI) 和安森美（Onsemi）均已上調芯片價格...

芯片短缺、成本上升給筆電電池製造商施壓 訂單明顯減少

集微網消息，據業內消息人士透露，上遊芯片和組件的短缺以及成本的上升給筆電電池製造商帶來了壓力。digitimes報導指出，消息人士稱，筆電電池模塊...

台積電落實環境永續承諾 領先半導體業發布TFCD報告書

台積電選在今(16)日是「國際臭氧層保護日」，承諾於 2050 年達到淨零排放目標，並為全球半導體產業先驅，發布氣候相關...

慧榮搶先布局AI應用 戰略投資Deep Vision

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技今日表示，看好AI 人工智慧應用與儲存關聯愈來愈高，慧榮已參與在美國新...

聯發科祭重金挖角搶才 限時報到就發15至25萬元獎金

日前聯發科董事長蔡明介親自投書媒體，直指台灣的經濟與國力，在全球占有一席之地，半導體產業影響重大，但台灣的研發人才無法銜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。