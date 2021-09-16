十銓推工控創新技術解決方案 搶攻高速運算世代

全球記憶體品牌大廠十銓科技（4967）積極佈局工控領域多年，今（16）日推出工業級多元創新技術解決方案，包含M.2 SATA固態硬碟S750-M80、mSATA固態硬碟S750-3A及DDR4 WT DIMM寬溫系列產品，採用具美國發明專利及台灣發明專利的石墨烯銅散熱方案，提供了業界最強而有力的效能與散熱技術，在此新穎技術應用上，全力搶攻5G高速運算、車載電腦、智慧物聯網（AIoT）、邊緣計算（Edge computing）等應用。

十銓科技表示，該公司工業級產品亦全數通過特規耐衝擊標準（MIL-STD-202G、MIL-STD-883K）及特規耐震動標準（MIL-STD-810G）測試認證，帶來穩定性與耐用性，能克服工業應用嚴峻環境的挑戰。

瞄準工控市場需求攀升，十銓科技一口氣推出兩款工業級固態硬碟，分別為M.2 SATA固態硬碟「S750-M80」及mSATA固態硬碟「S750-3A」，該公司表示，此兩款新產品不僅支援TCG Opal 2.0及AES 256位元硬體加密，同時也提供了更優越的資料保護功能和效能，以保護機密的資料及提升資料的安全性，且二款新產品都搭配石墨烯銅散熱方案，有效增強散熱效率，以確保絕佳工作負載運作。

S750-M80及S750-3A均通過特規耐衝擊及震動標準認證，採用原廠高耐用3D TLC晶片，在系統效能與耐用度上相較一般消費級標準型3D TLC晶片大幅提升，並具備DRAM緩存晶片，擁有快取與緩衝功能，加速固態硬碟讀寫速度，全力拓展智慧平台升級應用市場。