台積電首發氣候相關財務報告 目標2050年淨零排放

台積電（2330）今（16）日上午和台灣中（1727）油簽約之外，特別也在今日「國際臭氧層保護日」發布氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures， TCFD）報告書，台積電指出，以實際行動落實環境永續目標，承諾於 2050 年達到淨零 排放目標，並為全球半導體產業先驅。

台積電強調，身為負責任的企業公民，台積公司致力於因應氣候變遷、減緩氣候衝擊，以保護我們共享的 全球環境。台積公司以「ESG 政策」與「環境保護政策」為指引，積極規畫與執行減緩氣候 變遷的相關作為，密切關注全球各項氣候行動指標並進一步規畫淨零排放目標。

2018 年，台積公司發布《台積公司氣候變遷宣言》，明訂因應氣候變遷的二大主軸為減緩衝擊 與調適風險，同時積極導入金融穩定委員會（Financial Stability Board， FSB）定義的氣候相關 財務揭露建議書架構，以鑑別氣候風險、機會與因應措施，並建立衡量指標與目標管理。透 過有效掌握行動方案的進度與成果，降低氣候風險對營運造成的財務影響，並揭露於台積公 司企業社會責任報告書。

2021 年，為進一步回應利害關係人對氣候變遷議題的關注並聚焦闡述相關議題，台積公司依 據 TCFD 架構與核心精神發布 TCFD 報告書，系統性的揭露管理策略和目標、確立執行控管， 同時完整說明台積公司因應氣候變遷的努力與進程。

台積公司董事長暨 ESG 指導委員會主席劉德音表示，台積公司深知氣候變遷對環境和 人類造成的衝擊甚鉅，身為全球領先的半導體公司，面對氣候挑戰，台積公司必須負起應有 的企業責任。台積公司除了是全球首家加入 RE100 的半導體企業，今年，我們亦主動響應淨 零排放行動，並發布氣候相關財務揭露（TCFD）報告書，希望擴大綠色影響力，帶動產業邁 向低碳永續。

台積電表示，公司於 2020 年成立淨零排放專案，由相關單位組成工作小組，針對淨零目標進行規畫 與討論，同年全球辦公室達溫室氣體淨零排放。面對 2050 年淨零排放目標，台積公司將擬 定相關減緩措施、持續強化各項綠色創新作為，並積極採用再生能源，設定短期目標為 2025 年達排放零成長，並於 2030 年回到 2020 年排放量。台積公司將積極投入，持續尋求 各種排碳減量的機會。

台積公司氣候相關財務揭露（TCFD）報告書參考請點此。