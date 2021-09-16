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iPhone 13新機燦坤預購享好禮 舊機最高折17,000元

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

眾所期待的蘋果新機來了！3C通路商燦坤（2430）於9月17日(五)至9月19日(日)開放iPhone 13系列每日限量預約，燦坤獨家開賣日保證取貨！預約滿萬元就送500元配件金，最高可得2,500元配件金！還有燦坤舊換新折扣，9月16日至10月1日期間，iPhone 11 Pro Max最高收購價17,000元；iPhone 11、11 Pro保證收購價格10,000元起跳！全系列 iPhone及Android手機估價金額再加碼10% 折抵。（10%折抵不予其他優惠併行）

消費者至燦坤官方網站申請線上會員，取得線上會員資格後即可進行iPhone 13新機預約（非會員可使用Line或Facebook帳號快速登入），每人限預約一支。門市交機時，還可請門市人員進行無痛裝置轉移服務，讓消費者能完整備份舊機資料，放心輕鬆轉新機。

還想買iPhone 12系列的消費者也不用擔心，來燦坤購買iPhone 12、iPhone 12 mini現折4,000元，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro現折4500元（仍有部分現貨）。換算下來，iPhone 12 Pro Max 256GB原價41,400元，會員促銷價36,400元、iPhone 12 Pro 256GB原價37,400元，會員促銷價32,900元，相當於只要88折起，現貨有限快來燦坤選購！

除了手機，MacBook指定款也有燦坤專屬回饋，即日起至9/23買就送市價6,140元限量超值好禮，包含筆電包、Type C Hub、充電器及保護貼（數量有限，送完為止）。

iPhone 12 Pro Max iPhone 燦坤 iPhone 13

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