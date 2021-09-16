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慧榮搶先布局AI應用 戰略投資Deep Vision

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技今日表示，看好AI 人工智慧應用與儲存關聯愈來愈高，慧榮已參與在美國新創的AI處理晶片公司Deep Vision，持股約占一成。

慧榮總經理苟嘉章今日舉行線上記者會，說明投資Deep Vision的布局。

苟嘉章說， Deep Vision稍早在 B 輪募資成功的募得3,500美元，是由美國著名的投資管理顧問公司 Tiger Global 主導，包括 Exfinity Venture Partners、慧榮、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等。

他表示，慧榮也是主導 A 輪募資的領投投資人，當時參與投資的還包括 Western Digital、漢友創投、中華開發等也都是 A 輪投資人。 Deep Vision 在B輪募資時，很多中國企業包括小米、聯想本來也積極爭取入股，不過團隊後來考量未來公司將在美國IPO，鑑於中美貿易戰尚未停止，最後決定辭退中國企業參與認購，使Deep Vision的股東組合，多半為美國、台灣及日本的企業、創投及個人。

Deep Vision 是一間成立於 2014 年的新創公司，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立， 致力於開發設計應用於邊緣運算 (Edge Computing) 的 AI 處理晶片。擅長提供智能圖像和影像分析，其產品可促進更容易理解和分析影像數據的新解決方案。

該公司所設計的 AI 處理器承諾在低延遲、電源效力與高效運算能力間取得最大平衡，可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等，該公司將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業 4.0/機器人等，並與電動車產業供應鍊夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。Deep Vision 所開發的 Natural Language Processing(NLP) 技術，更是被美國一線大廠使用於語言控制的各種產品應用。

苟嘉章說明，會投資Deep Vision，主要考量是AI 分析與數據儲存有著密不可分的關係。他說：「我們戰略性的投資這家新創公司，可以讓我們從數據端到儲存端，更深入了解 AI 對未來數據資料的發展與應用。」

苟嘉章強調，慧榮看重 Deep Vision 對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。他們的技術與產品，在目前 Edge AI SoC 市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的 AI SoC 新創公司。

Tiger Global 合夥人，Scott Shleifer 也特別推崇Deep Vision說，這家擁有非常特殊的 AI 處理器，包括非常有創意的軟體、ASIC 架構、與獨特的 Compiler，相公司可以走很長遠的路與光明的前景。

控制晶片

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