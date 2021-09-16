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威鋒宣布 推全球首款USB4終端裝置控制晶片

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

威盛旗下高速傳輸控制晶片廠威鋒（6756）於16日宣布，將推出全球第一顆USB4終端裝置控制晶片VL830。

威鋒指出，USB4規格問世被業界視為USB架構的重大更新，多個資料與顯示協議可共享一條高速連結通道，且支援最高至40Gbps的傳輸速率。在Thunderbolt 4或USB4架構之下，VL830可同時提供USB及DisplayPort傳輸的全效能運行，且兼容USB Type-C架構的DP替代模式裝置，包括支援該模式的NB、平板或智慧型手機。

威鋒新市場開發總監Terrance Shih表示，VL830代表該公司研發團隊在開發USB Type-C、USB PD及USB 3.2技術的經驗結晶。USB4系統建構於Thunderbolt技術之上，很高興VL830能為客戶提供全新且具價格優勢的產品解決方案。

USB 控制晶片

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