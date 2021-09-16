慧榮總座樂觀看明年需求 盼獲更多台積電產能支援

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片品牌慧榮科技總經理苟嘉章今日提到，產業實際看法和分析師預測不同，仍樂觀看待2022年市場需求，比如商務型NB到目前都很強勁，同時5G與智慧家庭的需求應用多元也帶動產業成長。他也直言，「慧榮本身客人需求增加的速度是遠大於台積電（2330）增加提供的產能，這也很無奈、希望能爭取更多台積電產能支援」，同時也正覓尋其他能取得更多產能的方式。

就終端應用，苟嘉章也舉例，比如iPhone 13存儲提升至1TB象徵著更多智慧裝置手機存儲升級自然帶動更多NAND需求，手機產業鏈隨著存儲需求提升也促成更多客製化服務，對慧榮而言存在更多機會。

此外，苟嘉章分析，PC市場的消費和Chromebook雖相對商用NB放緩，但預料三個月就能消化相關庫存，此外車載與電動車應用存儲也正多元發展，雖然大車廠的供應鏈來看認證時間較長，但是整體應用成長來看晶圓代工產能供給仍不足。

面對外界詢問對台積電漲價看法，苟嘉章指出，公司本身和台積電談很多，能理解台積電過去十幾年都沒什麼漲價，也是了解台積電希望運用漲價來釐清誰是重複下單的客戶，在沒有辦法仲裁之下，台積電經過調漲20%之後把這些重複下單的需求釐清，將能讓市場秩序回到合理方式，慧榮也希望因此能拿到更多產能來支援成長。

就晶圓代工產能上，苟嘉章直言，不僅晶圓代工先進製程缺，成熟製程也都缺，比如台積電12/16奈米供給吃緊，28奈米南京擴充也要等到明年下半年。另外聯電南科擴充看來更要等到2023年第二季。

苟嘉章指出，整體而言，就算台積電產能增加20%缺貨仍將持續到明年，公司也希望爭取台積電南京廠新擴充產能的生產助力，進而提升市占率，畢竟公司本身也已在Client SSD取得領先地位，而且慧榮本身客人需求增加的速度遠大於台積電增加提供的產能，這也很無奈、希望看看除了爭取台積電外還有沒有其他地方能取得更多產能。

就個人實際觀察，苟嘉章也說，日前前往美國出差已拜訪各大客戶，觀察到各區域隨著疫苗普及施打如美國、南韓等防疫逐步趨於樂觀，其中和台灣不同的做法是各國逐步體認到如何和病毒共存的策略，也有助於景氣復甦。