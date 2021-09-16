日月光自動化升級智慧製造 數位轉型新布局

AI生態圈促動半導體產業轉型升級，日月光（3711）攜手大專院校進行多元成果應用的學術研究，共同培育半導體高階人才，強化技術研發與競爭力，今（16）日舉辦「第六屆自動化技術研究合作成果發表會」，因應國內疫情警戒，為降低群聚感染之風險，今年改採線上型態發表六件專案，以智慧製造、行為預測、資訊安全三大類進行分享。

日月光表示，大專院校具豐碩研發能量，企業借重校方學術專長量身訂做轉型專案，包含導入半導體設備Strip Map分析、精進製程，精準找出製程異常以提升問題解決能力；SAT超音波掃描機或X光機檢驗輔以自動缺點複判技術，讓工廠產線機台透過監控，準確抓取不良品，以產學技術研究合作提升產業核心競爭力，有效推升創新能量。

日月光也表示，本屆研究含括異常行為辨識及電子圍籬監控有效提升資訊控管的安全性與效率、導入TRF機器人對話技術，透過人工智慧問答解決人員問題以增進工作效率；大數據分析建構離職預測模型，得知篩選結果後能即時關懷員工，留住人才並減低產能損失。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，日月光在多變產業環境穩步前行的發展歷程中，產學合作的成功是一大突破，積極媒合師資、實習生、專案等，讓技術、知識不斷累積傳承，智慧製造資訊總處資深處長陳俊銘說明，自動化的發揮空間不只侷限在硬體，軟體也多所著墨。2018年日月光AI元年啟動，建立第一座智慧工廠，2020年設置全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，成功打造企業數位轉型，2021年持續投入IAI工業人工智慧平台，串聯學術AI研究成果與工業應用，加速全面工廠智能化，間接推動台灣產業升級與創新。