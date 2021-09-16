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科技人才搶手但六成不滿意薪資 理想年薪131萬元

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
調查發現，科技業從業人員自評薪資滿意度在60分以上者僅占四成，另有六成坦言並不滿意目前收入。 本報系資料庫
調查發現，科技業從業人員自評薪資滿意度在60分以上者僅占四成，另有六成坦言並不滿意目前收入。 本報系資料庫

1111人力銀行調查指出，理工背景人才選擇投身科技業的主要考量，第一名是整體薪資待遇(61.0%)、產業前景看好(42.9%)第二，第三名才是符合個人興趣志向(33.1%)。但六成科技業從業人員不滿意目前收入，實質平均年薪約90萬元，理想薪資希望131萬元。

1111人力銀行調查發現，就業市場中炙手可熱的科技菁英，在選擇工作時會優先考量，以薪資待遇是關鍵，整體薪資待遇(61.0%)、產業前景看好(42.9%)第二、符合個人興趣志向(33.1%)、轉職/轉換工作容易(30.9%)、長遠職涯考量(27.4%)。可見薪資待遇對理工科系人才是否投入科技業非常關鍵。

調查直指，要解決科技業缺工問題，求職者普遍認為，企業祭出「分紅/激勵獎金」、「提高起薪待遇」、「優渥年終獎金」、「升遷管道透明」、「休假優於勞基法」等方式，都有助於提高就業吸引力。

但此份調查發現，科技業從業人員自評薪資滿意度在60分以上者僅占四成，另有六成坦言並不滿意目前收入，整體實際年薪平均90萬，與其理想薪資131萬相較，落差高達46%，因而驅動有15%受訪者正在轉職的路上，積極尋求更優渥的薪資條件。

工研院預測今年半導體產業總產值年成長率高達 18.1%，優於全球半導體業平均水準，其中 IC 設計業全年受惠 5G 智慧型手機、Wifi、高效能運算、物聯網等各類消費性電子銷售暢旺等帶動，台灣 IC 設計業產值將首度突破兆元，較去年成長 30.5%，勝過IC製造14.8%及封測9.8%，是半導體當中最耀眼的驅動力。

然而，要進入競爭激烈的科技業，要具備哪些條件才容易受到重用？調查點出「學習態度佳」最重要，其次則是「優秀外語能力」、「程式設計功力一流」、「碩(博)士學歷」、「曾在知名企業任職」。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，從主計總處預估2021年經濟展望，將GDP年增率上修至5.88％，為近11年來最高，且隨著台灣疫情降級受控，經濟活動逐步重啟，時序也將進入傳統電子產業旺季，因而科技大廠徵才動作頻頻，過往年底到農曆年之間的轉職熱潮，科技業早已提前鳴槍起跑。

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