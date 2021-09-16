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聯發科祭重金挖角搶才 限時報到就發15至25萬元獎金

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
聯發科。 報系資料照
聯發科。 報系資料照

日前聯發科董事長蔡明介親自投書媒體，直指台灣的經濟與國力，在全球占有一席之地，半導體產業影響重大，但台灣的研發人才無法銜接而損及國際競爭力。1111人力銀行表示，目前光「工程師」就有近9萬筆工作機會，相較去年同期，明顯增加15%；另外IC設計大廠「聯發科技(聯發科)」，今年年中就釋出徵才訊息，因應充實集團在5G、AI等先進市場的開發能，將釋出逾兩千個職缺，積極招手碩博士生，並提供轉職者在今年10到12月報到，將依資歷加發限時報到奬金15至25萬元，以優渥的條件延攬優秀人才。

1111人力銀行表示被視為台灣「護國產業鏈」的科技業，不因疫情打亂徵才節奏，人才需求持續暢旺。從1111人力銀行關鍵字搜尋「工程師」出現近9萬筆工作機會，相較去年同期(2020年9月)，明顯增加15%，但是根據教育部統計處資料，2009-2018年的十年間，半導體相關科系的學士畢業生占比全體畢業生從20.25%下滑到16.19%；博士畢業生從35.76%減少到26.26%，「人才稀缺」已成半導體產業最迫切的危機。

1111人力銀行指出，設計大廠聯發科早在今年年中就釋出徵才訊息，充實聯發科集團在5G、AI等先進市場的開發能，也因應產品線全面成長，釋出逾兩千個職缺，積極招手碩博士生，並提供轉職者在今年10到12月報到，將依資歷加發限時報到奬金15至25萬元，以優渥的條件延攬優秀人才，激勵有意者立刻行動。

今年聯發科技招募重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別；涵蓋手機、平板、數位電視、無線網路、智慧物聯網等主要產品線。工作地點包含新竹、竹北及台北辦公室，歡迎所有具備相關工作經驗之人才及電資學院、理學院及工學院的碩、博士應屆畢業生加入。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，盤點1111人力銀行資料庫可以發現，科技業目前十大缺工職務包括：作業員、軟體工程師、半導體工程師、製程工程師、電子工程師、網站程式設計師、生產設備工程師、韌體工程師、演算法開發工程師、FAE工程師，合計高達2萬6千多筆，提供近期有轉職規畫的朋友參考。而「聯發科」也在1111人力銀行釋出相關職缺( https://www.1111.com.tw/corp/291060/ )，除了提供具有市場競爭力的薪資福利外，還擁有與全球同仁跨國合作的機會，招手優秀人才透過交流與合作，擴大視野與世界接軌。

工程師 人力銀行 聯發科

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