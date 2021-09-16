慧榮戰略投資Deep Vision 瞄準AI邊緣運算儲存應用

全球NAND快閃記憶體控制晶片品牌慧榮科技 (NasdaqGS: SIMO)戰略投資美國新創公司Deep Vision ，Deep Vision在B輪募資成功募得3500萬美元，由美國著名投資管理顧問公司Tiger Global 主導，包括Exfinity Venture Partners、Silicon Motion、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等。慧榮科技則主導 A 輪募資的領投投資人，Western Digital、漢友創投、中華開發等也都是A輪投資人。

Deep Vision目前歷經夥伴與客戶支持，並已採用台積電（2330）28奈米製程投片生產，並採用12奈米製程生產AI系統單晶片，定位在邊緣運算AI晶片，特別是運用該公司AI技術讓記憶體和運算能力周邊結合，能更動態預測並讓儲存效能進化，企業領域也是慧榮強項，雙方能互補。

慧榮科技總經理苟嘉章今日表示，AI分析與數據儲存有著密不可分的關係。戰略性的投資這家新創公司，可以讓公司從數據端到儲存端，更深入了解AI對未來數據資料的發展與應用。慧榮看重 Deep Vision 對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。他們的技術與產品，在目前 Edge AI SoC 市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的AI SoC新創公司。

苟嘉章也表示，五年前AI投資發熱，目前市場逐步恢復正常，也是歷經AI產業的真正和市場結合的考驗，如今希望介紹Deep Vision 這家公司給台灣相關產業的好友，一起來投資這些對產業有實質幫助的領域，這是很好的公司、很好的夥伴，特別在美中貿易戰後，該新創公司已排除陸資投資人，主要來自美國與台灣企業夥伴，因為技術實力雄厚並吸引美國一線大公司投資，該公司歷經募資慧榮持股不到一成。

Deep Vision是一間成立於2014年的新創公司，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立，致力於開發設計應用於邊緣運算(Edge Computing) 的AI處理晶片。擅長提供智能圖像和影像分析，其產品可促進更容易理解和分析影像數據的新解決方案。

Deep Vision所設計的AI處理器承諾在低延遲、電源效力與高效運算能力間取得最大平衡，可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等，該公司將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業 4.0/機器人等，並與電動車產業供應鍊夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。Deep Vision所開發的 Natural Language Processing(NLP)技術，更是被美國一線大廠使用於語言控制的各種產品應用。

Tiger Global 合夥人Scott Shleifer表示，非常高興能和Deep Vision成為夥伴， 深信這家公司可以走很長遠的路與光明的前景，因為他們擁有非常特殊的AI處理器，包括非常有創意的軟體、ASIC架構、與獨特的Compiler。