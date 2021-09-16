慧榮搶先布局AI應用 戰略投資Deep Vision

全球NAND快閃記憶體控制晶片品牌大廠慧榮科技積極布局AI領域，今（16）日該公司宣布，戰略性投資Deep Vision公司，該公司是開發設計應用於邊緣運算 (Edge Computing) 的AI處理晶片，該投資案由美國著名的投資管理顧問公司Tiger Global主導，除慧榮科技外，包括漢友創投、中華開發、汎球生物等也都是A輪投資人。

慧榮科技表示，AI人工智慧應用越來越普遍，讓生活更為便利，但是隨著AI的快速發展，大量數據的產出，運算速度、資料讀寫成為AI科技的未來發展性關鍵。隨著相關資源的投入與技術的演進，未來也將發展出更多創新的應用。DeepVision在B輪募資成功的募得三千五百萬美金，是由美國著名的投資管理顧問公司Tiger Global主導，包括Exfinity Venture Partners、Silicon Motion、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等。慧榮科技 (Silicon Motion) 也是主導A輪募資的領投投資人，Western Digital、漢友創投、中華開發等也都是A輪投資人。

Deep Vision 是成立於2014年的新創公司，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立，致力開發設計應用於邊緣運算 (Edge Computing) 的AI處理晶片。擅長提供智能圖像和影像分析，其產品可促進更容易理解和分析影像數據的新解決方案。該公司所設計的AI處理器承諾在低延遲、電源效力與高效運算能力間取得最大平衡，可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等，該公司將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業4.0/機器人等，並與電動車產業供應鍊夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，我們戰略性的投資這家新創公司，可以讓我們從數據端到儲存端，更深入了解AI 對未來數據資料的發展與應用。我們看重Deep Vision 對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。他們的技術與產品，在目前Edge AI SoC市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的AI SoC新創公司。