聯發科釋出逾兩千名職缺 提供轉職報到獎金15-25萬元

IC設計大廠聯發科（2454）今日宣布擴大在台招募，釋出逾兩千名職缺，並首度提供轉職專業人士在今年10至12月報到者，依資歷加發限時報到奬金15至25萬元不等，以優渥條件延攬優秀轉職人才，激勵理工相關人才提早加入。

疫情推動全球加速數位轉型，市場對於晶片需求增加，工研院預測今年半導體產業總產值年成長率高達 18.1%，優於全球半導體業平均水準，其中 IC 設計業全年受惠 5G 智慧型手機、Wifi 、高效能運算、物聯網等各類消費性電子銷售暢旺等帶動，台灣 IC 設計業產值將首度突破兆元，較去年成長 30.5%，勝過IC製造14.8%及封測9.8%，是半導體當中最耀眼的驅動力。

根據台灣證券交易所發布非主管級員工薪資，平均薪資以IC設計產業表現最佳，其中龍頭公司聯發科多年來位居業界前茅，每年提撥盈餘做為員工分紅，具體實踐勞資利潤共享的永續精神，去年度非主管職員工平均年薪高達 308 萬元，充分顯示公司超越同業之高價值、高腦力、高含金量的特性。

聯發科指出，公司持續強化核心技術，各產品線全面成長；加上5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，躋身領先群，未來營運態勢看俏。期待挖掘具備創新思維，並且有不斷學習的能力及企圖心的員工加入。

聯發科表示，這次擴大對外徵才，主要找尋的人才涵蓋通訊、計算、多媒體三大核心技術領域，包括、電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系，對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

IC設計人才需求持續暢旺，根據1111人力銀行調查，理工背景人才選擇投身科技業的前三項主要考量為整體薪資待遇61.0%、產業前景看好42.9%、符合個人興趣志向33.1%。聯發科技大舉招募為有意轉職的人才開啟絕佳機會，除了提供極具市場競爭力的薪資福利外，還擁有與全球同仁跨國合作機會，透過參與世界級專案，擴大視野與世界接軌，增加學習深度與廣度，這些隱性價值的累積，都能為職涯發展加分。

聯發科致力提供優質工作環境與福利，除了開辦竹科最大、占地 600 坪企業附設幼兒園，讓同仁兼顧工作與家庭照顧，另外在台灣十棟辦公大樓均提供健身房等設施，並提供優於法令的休假制度，打造健康樂活的工作場域。

針對員工健康，聯發科技提供平衡身心的支持系統，每年安排員工到院健檢、設立專業健康中心，並定期安排醫師駐診。同時聘請超過30位視障按摩師，提供公益按摩紓壓服務，每月預約率均達100%。另外，員工餐廳有超過20家廠商進駐，每日約有超過15,000人次用餐流量，包含米其林、五星飯店及連鎖美食，種類多元包含星巴克、異國料理、健康蔬果吧、自助餐、及道地麵食館等。並開放眷屬使用公司健康生活館及親子教室，擴大服務同仁眷屬。