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傳TI、安森美提高模擬IC價格 同行將跟進漲價

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芯片示意圖。 中新社
芯片示意圖。 中新社

集微網消息，據業內人士透露，隨著交付周期延長至6個月以上，模擬芯片供應商德州儀器 (TI) 和安森美（Onsemi）均已上調芯片價格，預計中國大陸和台灣的同行製造商也將很快跟進。

digitimes報導指出，消息人士稱，IDM在2021年上半年沒有提高報價，他們最新的漲價將適用於明年的訂單，因為他們通常會提前六個月為新訂單定價。

「事實上，大多數國際IDM已開始將生產重點放在汽車芯片和工業控制芯片上，導致模擬IC嚴重供不應求，這反過來又讓台灣的電源IC、混合信號芯片等模擬IC廠商今年到目前為止的收入增長了40-50%」，消息人士補充說道。

據了解，立錡科技、致新科技、類比科技、通嘉科技、茂達電子等台灣地區模擬IC廠商的需求呈爆發式增長，訂單出貨率已升至2.0甚至3.0。

另外，消息人士指出，自2020年第四季度以來，中國大陸和台灣的模擬IC廠商一直在提高報價，以反映不斷上漲的代工和後端成本。受IDM最新提價以及台積電決定從2022年起上調晶圓代工價格的推動，預計他們將進一步提高新訂單的價格。

台積電 晶片

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