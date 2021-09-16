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芯片短缺、成本上升給筆電電池製造商施壓 訂單明顯減少
集微網消息，據業內消息人士透露，上遊芯片和組件的短缺以及成本的上升給筆電電池製造商帶來了壓力。
digitimes報導指出，消息人士稱，筆電電池模塊製造商最近收到德州儀器（TI）的簡短通知，稱其必須將9月訂單的發貨時間推遲到10月，並且從10月1日開始，模擬IC價格將上漲15%。
電池模塊製造商表示，由於TI的供應緊張，他們不得不接受這些條款。但是由於電池模塊製造商自2020年以來已經多次提高產品價格，因此他們很難將TI芯片價格上漲帶來的額外成本轉嫁給客戶。
據了解，電池模塊價格在2021年第二季度上漲了20-25%。
消息人士補充說，TI芯片價格上漲正值筆記型電腦需求放緩之際，雖然筆電品牌廠商的供應尚未趕上渠道的需求，但筆電品牌廠商的訂單勢頭明顯減弱。
另外，消息人士稱，電池模塊製造商仍將與客戶交談，並試圖提出雙方都能接受的條款。
「筆電電池模塊製造商目前的利潤率很低，他們正著眼於快速增長且供應緊張的電動汽車（EV）市場」，消息人士說道。
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