聯發科挖角 宣布發放轉職限時報到獎金
IC設計大廠聯發科（2454）日前宣布，預計年底前再招募超過2,000名人才，該公司今（16）日表示，將首度提供轉職專業人士在今年10至12月報到者，依資歷加發限時報到奬金15萬至25萬元不等。
聯發科指出，去年度該公司非主管職員工平均年薪高達308萬元，顯示公司超越同業的高價值、高腦力、高含金量的特性。公司各產品線全面成長，期待挖掘具備創新思維，並且有不斷學習能力及企圖心的員工加入，主要尋找人才涵蓋通訊、計算、多媒體等三大核心技術領域，希望對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。
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