北市電腦公會： 三大挑戰對外銷資通訊業營運影響最大

台北市電腦公會(TCA)近日針對外銷資通訊業進行「未來六個 月營運主要挑戰」問卷調查，結果發現營運前三大挑戰，分別為「晶片供應緊俏」、「運費上漲」、「人員難以出國洽公」。

TCA 表示，晶片短缺會讓晶片價格上漲，並影響生產排程；運價高漲對於運送成本形成直接衝擊；而人員難以出國洽公，則會嚴重影響業務開發與產品研發時程。像是「海外工廠運作不正常」、「台幣匯率強勁」、「需求面衰退」等，也反映了近兩年外銷資通訊業所面臨的諸多問題。

此外，也有不少廠商回應，實體展無法舉辦，讓產品曝光拓銷管道受限。展望未來，如何協助廠商在新疫情時代，持續拓展外銷商機，將是政府與辦展單位需要思考的課題。