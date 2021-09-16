凌華推邊緣運算模組電腦 世界首款搭載80核心處理器

凌華科技（6166）（ 6166）今（16）日指出，推出全世界第一款搭載80核心處理器、採用COM-HPC Server Type模組標準、突破性能功耗限制之邊緣運算模組電腦COM-HPC Ampere Altra。

凌華指出，全新的Server Type模組電腦瞄準邊緣平台需求，可靠有效地進行最高密集運算之工作負載，突破以往因快取記憶體和系統記憶體限制對邊緣裝置造成的運算性能瓶頸。凌華科技COM-HPC Ampere Altra邊緣運算模組電腦是以基於Arm Neoverse N1架構之Ampere Altra SoC單晶片系統為核心，在相對低的熱設計功耗下，提供可與x86架構匹敵之運算性能，並有效降低設備總擁有成本 （TCO），且大幅省電。

Ampere 首席產品長 Jeff Wittich 表示，Ampere Altra 提供了嵌入式開發社群中各種應用所需的可擴展功率和性能，從驅動自駕車到醫療儀器和工業機器人等。透過與凌華科技合作COM-HPC 模組，我們為這些產業提供了節能、高性能 SystemReady 設計的新選擇。 無論是在車用還是面對過去許多只有 x86 可選的邊緣設備中，都可以採用。

凌華科技嵌入式板卡與模組產品中心資深產品經理王俊傑表示，凌華科技藉由與Ampere和Arm共同合作，使用基於Neoverse N1 架構之80核心Ampere Altra 單晶片系統，一同開發出高能耗比之COM-HPC Ampere Altra模組電腦，我們的策略夥伴和顧客可於邊緣進行密集的工作負載，而無需擔憂高昂的設備前期投資，以及後續營運維護費用過高等問題。