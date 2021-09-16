STB晶片廠揚智總經理遭解任 董座梁厚誼暫代

STB晶片廠揚智（3041）於今(16)日公告，總經理陳佳宏解任，職務暫由董事長暨執行長梁厚誼暫代。

揚智近年積極擴展營運商與零售STB晶片以外的產品線，目前還在持續努力邁向轉虧為盈。

揚智在歷經五年衰退之後，去年營收小幅增長，今年以來業績成長明顯，前八月合併營收為17.33億元，年增幅度達30.8％。該公司第2季業績為6.94億元，季增逾二成，來到近15季高點，不過上半年每股淨損為0.52元。