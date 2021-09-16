【專家之眼】台積電高雄設廠 房價先漲？

一年前，台積電董事長劉德音才公開否認至高雄設廠，近期傳出已確定在中油高雄煉油廠(俗稱「五輕」)舊址設立二座12吋晶圓廠，該消息隨即帶動周邊房市交易熱絡。台積電獲得極佳的都會土地，卻未必符合國家社會的整體利益。

台積電南科設廠後，半導體周邊上下游產業跟著進駐，吸引大量的多金的科技人才至當地就業，帶動整體經濟快速發展，尤其房地產最為驚人，疫情前後比較，台南房價漲幅高達 15.2%，奪下六都房價上漲的冠軍，地處南科周圍的新市與善化漲幅更是驚人。

各地政府都希望多金的台積電至該地設廠，再造另一個南科效應。高雄新廠計畫傳出後，除房地產額手稱慶外，環保團體對於藉此清除長久以來了五輕汙染問題，也對台積電表示歡迎；在繁華的市區內蓋廠，生活機能與基礎設施相對其他偏遠的廠區便利許多，也有助於提高台積電員工來此工作的誘因；而最大的贏家非高雄市府莫屬，迎來超級大咖投資，創造大量就業機會，提振當地經濟發展，陳其邁前途無量。

然而，台積電高雄設廠真能符合國家社會的整體利益?答案恐怕未必是肯定的:

首先，中油高雄煉油廠的舊址汙染相當嚴重，原本編列百億元整治計畫，預計2033年始能完成，如今為迎接台積電進駐，將整治時程縮短至2年，亦即2023年就要完成整治工程，工程經費暴增至268億6300萬元，為求快速整治工法改採離場處理、熱脫附、土壤清洗及生物復育等方式進行，由於工程困難，地下水流還可能造成整治完成土壤的二度污染，經費有可能暴增二倍以上，二年的處理時間恐也過於樂觀。

其次，台積電縱然是環保模範生，然半導體生產過程使用大量化學物質，會產生廢氣、廢水、廢污泥等污染物，若處理稍有不甚將危及環境及威脅人體健康，仍有相當的風險。高雄煉油廠地處楠梓與左營二大行政區，人口各有19萬人與19.7萬人，有將近四十萬的居民，晶圓廠萬一發生公安事件，後果難以想像。

第三，本案並規避環保法規，新設的科學園區開發案，環境影響評估要求相當嚴格，鄰近的新興橋頭科學園區，2018年開始規劃，直到今年9月1日才通過環評，環保人士仍對其相關爭議及過程表達嚴重的不滿。由於高雄煉油廠地處人口密集區，重大環評審查時間勢必十分冗長。高雄市政府打算以取巧的做法規避相關規範，根據《天下雜誌》的報導，市府將先以地方層級的楠梓產業園區開發案進行審查，只需地方環保局進行環評，時程只預留3個月的環評時間，待動工後2個月，再變更為科技部管轄的科學園區。

台積電原本完全拒絕在高雄設立新廠，蔡政府為了提升陳其邁的政績，積極向其遊說，加上陳其邁不惜祭出高雄煉油廠黃金地點，才讓台積電點頭。惟人口密集的園區應以軟體等低風險產業為主，特別是，南科與橋頭園區都還有大片土地可供台積電設廠，卻仍選擇在都會區內興建晶圓廠，讓周邊區域承受極大的隱形風險。