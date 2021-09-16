高盛：台積電將上修資本支出 2023年挑戰400億美元

國際半導體產業協會（SEMI）預測全球晶圓設備支出連三年攻高，高盛證券看好晶圓產業需求，同步上修2022-2023年設備市場成長預測。高盛直指，台積電（2330）擴大資本支出是晶圓設備需求向上關鍵，且台積電規劃未來三年投入千億美元，實際可能達1,080億美元，2022、2023年資本支出預期提升到380億及400億美元。

高盛日前已將台積電目標價喊上1,014元，刷新市場對權王最高的股價預測。

高盛表示，以台積電原有三年千億美元的資本支出計畫，2021-2023年逐年投入的支出預期為290億、350億及360億美元，但成熟製程和先進製程需求強勁，加上美國廠可能增加支出，預期台積電上修支出計畫，總額上看1,080億美元，包括在今年投入300億美元後，明後年加碼到380億及400億美元。

高盛指出，台積電資本支出是全球晶圓代工廠第一，因此推升晶圓設備需求。原先該券商預測2022-2023年全球晶圓市場成長34%、10%，規模來到780億及860億美元，現分別增加3%、5%的需求預測，市場增速達到38%、12%，規模表現上看810億及900億美元，和SEMI預測明年晶圓設備支出挑戰千億規模的觀點呼應。

高盛補充，同為三大晶圓廠的英特爾和三星，支出規模和成長幅度尚不及台積電，舉例有美國奧援的英特爾，2021-2023年資本支出200億、220億及240億美元，今、明年台積電支出成長72%和25%，英特爾成長率為37%、12%，而三星今年僅成長18%，明年小幅成長4%。

另一方面，市場預期，一線晶圓廠擴產將帶動二線供應商進一步提升產能，高盛表示，聯電（2303）和世界先進（5347）確實有機會再擴大資本支出，但設備商的產能不足，二線廠要跟進大動作擴產不容易。整體來看，台積電仍是刺激設備需求的最大推手。

台積電16日除息開低走高，推升聯電、世界先進及台股上漲表現。