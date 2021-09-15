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全球前十大IC設計廠增長率 聯發科、聯詠排第二、三

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

根據研調機構集邦科技於15日公布的資料顯示，全球前十大IC設計廠第2季營收達298億美元，年增率達六成。其中台系廠商占三個名次且表現亮眼，聯發科（2454）與聯詠（3034）的業績年增率超過95％。

由於晶圓代工產能供不應求，推升晶片價格上漲，集邦表示，第2季全球前十大IC設計業者營收合計增至298億美元，年增率為60.8%。前五名業者的排序與首季相同，依序是高通、輝達、博通、聯發科與超微。

第六名則為聯詠，接著由於邁威爾（Marvell）完成收購Inphi，營收因此大幅成長，排名自第1季的第九名於第2季躍升為第七名，賽靈思及瑞昱（2379）排名第八與第九，戴樂格排名第10。

如果以第2季業績的年度增長率來看，超微以接近一倍的成長率居冠，聯發科與聯詠緊接在後，三者的年增率都超過96％。

集邦指出，聯發科排名第四，其扮演營收主力的行動產品線，年增率超過1.4倍，其他產品部門營收的年增率也達兩位數，推升其第2季營收達44.89億美元，年增98.8％。聯詠排名第六，在系統單晶片與面板驅動IC表現出色，第2季營收為12.19億美元，年增96％。瑞昱排名第九，第2季營收為8.34億美元，年增44％。

營收 聯詠 聯發科

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