潘文淵文教基金會頒獎典禮 今表揚17名研究傑出人才

潘文淵文教基金會今（15）日在新竹國賓大飯店舉辦聯合頒獎典禮，頒發「研究傑出獎」、「考察研究獎」、「年輕研究創新獎」及「物聯網創新應用獎」四大獎項殊榮，以表揚傑出研究人才、獎勵研究人員赴國外知名研究或學術單位進行短期研究、鼓勵年輕優秀新銳朝向夢想前進及獎勵國內物聯網應用等相關領域在研發創新或新創事業有傑出績效者，共有17位傑出研究者獲獎。肯定他們在科技研發的傑出成果，發揮創新應用，提升產業效益，開拓新型態的科技生活。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，基金會的成立是為了感念40多年前潘文淵先生規劃建立我國積體電路工業，促成包括由工研院衍生成立聯電及台積電等之台灣半導體產業的蓬勃發展，並帶動資通訊產業成長，以及培育年輕科技人才的貢獻。期望傳承潘文淵博士開創新興產業及提攜後進的無私精神，也發揚潘文淵先生培養並給予年輕人機會的胸懷，每年頒發各項獎項，表揚半導體、資訊及通訊等相關領域傑出華裔人士，獎勵對科技產業及社會有卓越貢獻的華人，並培養具潛力的科技人才。基金會成立至今已有25年，受獎人數已超過1,300位，包含18位對我國科技產業發展或拓展有卓越貢獻的傑出人士，獲得最高榮譽的「潘文淵獎」、48位獲得ERSO Award、83位獲得研究傑出獎、31位獲得年輕研究創新獎、82位獲得考察研究獎助金、7位(隊)獲得物聯網創新應用獎、以及1,100位學生獲得獎學金。

本次「研究傑出獎」共有3位獲獎者，包含臺灣大學特聘教授劉致為，投身於半導體物理及3D電晶體的研究，首次證明Si cap可保護高遷移率SiGe通道，已在5奈米製程節點量產，成功研發16層垂直堆疊通道電晶體，是現今層數最高的堆疊，對產學研界具有卓越貢獻與影響；臺灣大學特聘教授郭斯彥致力於高可信與容錯計算領域，率先提出一種嶄新的數位交換架構–量子交換，突破傳統在時間或空間領域之交換方式，輕易的構建高容量之交換機，深具學術研究和實際應用之價值；臺灣大學特聘教授廖婉君，在通訊網路方面的學術成就傑出，深受國際社會肯定，並積極參與國際學術組織IEEE及ComSoc，大幅提升台灣在網通領域的國際能見度及實質影響力。

「考察研究獎助金」奬項去年受到 COVID-19 疫情影響，延後一年與今年合併辦理，得獎者共有8位，包括中山大學助理教授陳智彥研究重心為前瞻材料在綠色再生能源開發並協助半導體產業應用；中山大學副教授陳坤志專注於晶片內類神經網路設計；中央研究院副研究員王志宇研究專長為無線網路機制設計與社群網路分析；台灣師範大學副教授藍彥文研究主軸為有關新穎自由度-光學軌道角動量與二維材料交互作用之相關研究與開發；成功大學助理教授涂維珍致力於半導體材料與元件的製作與應用；清華大學助理教授沈之涯研究專長為資料探勘、社群網路分析與圖論演算法；海軍軍官學校助理教授陳柏勳專精於半導體電子元件電性與可靠度分析；中央研究院副研究員王釧茹專研於財務計算及資料分析。他們將於明年底運用獎助金赴國外知名學術或研究機構從事短期研究。

榮獲「年輕研究創新獎」的4位得獎者，包含康耐德公司執行長程峻宏，帶領康耐德公司的利用大數據及行銷科技協助企業進行數位轉型，藉由數據輔助精準行銷進行產品銷售及洞悉市場需求，並將數據鏈延伸至生產端及營運端進行精準決策，進而達到高效的產品銷售及品牌推廣，其創新模式取得卓越的成果；金箍棒智慧物業管理顧問公司創辦人暨執行長田智娟打造之JGB Smart Property，為目前市面上唯一針對不動產租賃代管公司所需的整合型管理服務雲端SaaS開放式平台，提供全方位的房管功能；重量科技公司創辦人暨執行長歐曜瑋從區塊鏈創業出發，跨足傳統金融利用科技手段解決在客戶審查中效率不彰、體驗不佳的問題。在國際監理科技黑客松中，從國內外將近百支隊伍與國外知名企業中囊括五個獎項；三維人公司共同創辦人暨負責人余嘉淵，所研發的「車聯網行動定位數據平台」透過軟硬體整合技術串接車輛相關資訊，提供業者相關的車聯網資產管理、預測性維護與車輛智慧調度等功能，協助客戶提高營運效率、節省業務成本，智慧化每趟出行旅程。

潘文淵文教基金會的「物聯網創新應用獎」由研華文教基金會贊助而設立，研華科技董事長劉克振有鑑於全球物聯網的蓬勃發展，積極投注資金及人力，此獎項係為獎勵國內物聯網應用相關領域在研發創新或新創事業有傑出績效之個人或小型團隊優秀人才，期望加速我國物聯網相關產業之發展。今年由國立陽明交通大學教授陳方中與其博士生飛立威光能公司執行長周俊賢共組之團隊獲獎，發明創新之「可撓式波導光伏技術」，有效吸收非直射的散射光，充分採集環境中的光能量。周俊賢執行長創立之飛立威光能公司開發出高效能發電—儲能系統，提供無線裝置工作時所需電力，讓物聯網裝置的佈建更有彈性，可透過有限面積的自主電力來源擺脫電網侷限，同時減去因更換電池所需之維護成本，其創新發明成果優異。

潘文淵文教基金會執行長羅達賢表示，此次頒獎典禮中特別邀請雞湯來了的共同創辦人暨編輯總監蕭子喬進行以「我們真能改變世界嗎? - 尋證，創變，在日常」為題的專題演講，分享自身故事，於生活觀察出發，進而到研究問題及答題，最終從實踐過程中產生的創變經歷；同時邀請國立政治大學黃國峯特聘教授擔任「文淵論壇」主持人，和本次得獎人與談「創新：一種學習哲學(Innovation as a Learning Philosophy)」，共同探討創新的定義與創新發展的哲學，以及創新與失敗的關聯性。基金會將持續致力推動科技教育人才之培育及產業發展，期望鼓勵更多人秉持創新精神和熱忱實踐理想，開創並帶動台灣新興產業。