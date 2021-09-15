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雍智布局探針卡 後市將成營運動能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

測試板卡設計業者雍智（6683）過去主要半導體測試為主，但近幾年來也積極在探針卡領域布局，隨著驗證的客戶逐漸增加，探針卡業務出貨規模持續提升，市場法人預期，今年該公司在探針卡的營運佔比可望較去年倍增，挑戰20%水準，也將成未來營運成長動能。

雍智主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，目前旗下有三大產品線，包括IC測試載板(load board)、老化測試板(Burn in Board)、探針卡等；探針卡部分，主要規劃設計interposer、PCB，而探針頭採取外購(由客戶指定Probe head業者與公司合作)，占營收比重約1成多。

近幾年來，雍智和國內其餘二大測試廠旺矽（6223）及精測（6510）同樣策略，在測試之外，積極擴充探針卡業務，目前旺矽在探針卡領域的出貨量已是亞洲最大廠，精測近二年也快速提升探針卡的出貨量，雍智在經過數年的布局之後，市場法人預期，探針卡明年將成雍智的重要成長動能。

市場法人表示，雍智探針卡產品近年來積極對新舊客戶進行送樣、驗證，目前已獲得不少國內外客戶採用，主要應用在AP、電源管理IC、RF、ASIC等領域，此外，該公司的MESE探針卡產品，也可望切入台系大客戶高階5G手機供應鏈，最快第四季可以看到貢獻，也將有利明年營運表現。

精測 半導體

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