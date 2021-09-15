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17位傑出的科技人才 獲潘文淵文教基金會頒獎殊榮

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

潘文淵文教基金會今（15）日舉辦聯合頒獎典禮，頒發「研究傑出獎」、「考察研究獎」、「年輕研究創新獎」及「物聯網創新應用獎」四大獎項殊榮，以表揚傑出研究人才、獎勵研究人員赴國外知名研究或學術單位進行短期研究、鼓勵年輕優秀新銳朝向夢想前進及獎勵國內物聯網應用等相關領域在研發創新或新創事業有傑出績效者，共有17位傑出研究者獲獎。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，基金會成立至今已25年，受獎人數超過1,300位，包含18位對我國科技產業發展或拓展有卓越貢獻的傑出人士，獲得最高榮譽的「潘文淵獎」、48位獲得ERSO Award、83位獲得研究傑出獎、31位獲得年輕研究創新獎、82位獲得考察研究獎助金、7位（隊）獲得物聯網創新應用獎、以及1,100位學生獲得獎學金。

本次「研究傑出獎」共有3位獲獎者，包含臺灣大學特聘教授劉致為，投身於半導體物理及3D電晶體的研究，首次證明Si cap可保護高遷移率SiGe通道，已在5奈米製程節點量產，成功研發16層垂直堆疊通道電晶體，是現今層數最高的堆疊，對產學研界具有卓越貢獻與影響；臺灣大學特聘教授郭斯彥致力於高可信與容錯計算領域，率先提出一種嶄新的數位交換架構–量子交換，突破傳統在時間或空間領域之交換方式，輕易構建高容量之交換機，深具學術研究和實際應用之價值；臺灣大學特聘教授廖婉君，在通訊網路方面的學術成就傑出，深受國際社會肯定，並積極參與國際學術組織IEEE及ComSoc，大幅提升台灣在網通領域的國際能見度及實質影響力。

至於「物聯網創新應用獎」，是由研華文教基金會贊助而設立。研華科技董事長劉克振有鑑於全球物聯網的蓬勃發展，積極投注資金及人力，此獎項係為獎勵國內物聯網應用相關領域在研發創新或新創事業有傑出績效之個人或小型團隊優秀人才，期望加速我國物聯網相關產業之發展。

今年由國立陽明交通大學教授陳方中與其博士生飛立威光能公司執行長周俊賢共組的團隊獲獎，發明創新之「可撓式波導光伏技術」，有效吸收非直射的散射光，充分採集環境中的光能量。

周俊賢創立之飛立威光能公司開發出高效能發電—儲能系統，提供無線裝置工作時所需電力，讓物聯網裝置的佈建更有彈性，可透過有限面積的自主電力來源擺脫電網侷限，同時減去因更換電池所需之維護成本，其創新發明成果優異。

物聯網 考察 研華

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