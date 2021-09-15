iPhone 13毫米波天線載板AiP軟板 研究估台廠兩家新進

台灣電路板產業協會今日召開趨勢上線研討會釋出2021台灣PCB產業上半年回顧與第3季展望，依據研究機構預測分析iPhone 13毫米波天線電路板的新變化是欣興（3037）在BT載板回歸供應、AiP軟板新增台郡供應入列。

工研院產業科技國際策略發展所零組件研究部董鍾明分析，今年已發表的iPhone 13毫米波天線電路板當中，BT載板供應商擴張至五家新增欣興、AT&S，同時AiP軟板供應鏈擴為三家，今年新增台郡（6269）並包含臻鼎（4958）、東山精密。

該機構也分析，今年新機種BT載板價格提升至3美元，較先前2.5美元提升，AiP軟板供應也從1.5美元提升至2-3美元，相關供應商同步受惠新機種推出，惟成長力道仍看新機種預購與銷售情況能否達到8500萬支以上高標。