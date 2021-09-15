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蘋果不香了？陸、港蘋概股跌幅擴大

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

iPhone 13登場，但因為如預期的為「最弱升級」的一次，功能沒有太大改變，因此不僅蘋果股價不漲反跌，在陸、港股的蘋果概念股股價也跟著臉綠，包含大家最關注的在深圳证券交易所掛牌的立訊精密，今（15）日盤中跌幅達2.39%。

港股當中，蘋果概念股包含高偉電子，盤中跌幅高達7.2％、丘鈦科技跌逾2%，比亞迪電子跌幅也高達5.11%。不過富智康則漲0.8%。

台灣方面，兩大組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）今日股價均已上漲慶賀，鴻海收在每股108.5元、上漲0.93%，和碩也上漲 0.16%。

法人分析，雖然今年iPhone 13 整體規格升級有限，但仍看好 iPhone 為 5G 換機潮和華為禁令主要受惠者，且在價格持平的誘因下，預估今年新機出貨量達8,500萬支，年增 8%，而整體出貨量預估則為2.25億支，年增14%; 9至11月為新機出貨高峰，iPhone供應鏈可望受惠於強勁拉貨動能。

蘋果概念股 iPhone iPhone 13

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