電動車市動能強 法人：拉回是入手全球領導品牌的時機

波士頓顧問（BCG）8月預測，五年後電動車將占全球車市銷量半數以上，這比其先前預測提早四年發生，加上全球各國政府傾力支持電動車產業，讓電動車產業長達20年百兆級商機加速到來。不過，近期中國市場電動車類股表現不如預期，投資人想問的是電動車市前景有轉變嗎？未來投資機會如何看？

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，電動車市場前景無虞，市場依舊給其相當高的估值，近期主要受到8月下旬台股回落，資金逢低湧入，促使台積電（2330）股價大漲、台幣強升；惟就中長線來看，電動車上中下游領導品牌遍布全球，長線電動車趨勢終將使資金回歸國際龍頭廠，故遇股價回檔反而應視為逢低介入的好時機。

觀察近期股匯市表現，台股8月下跌，近期資金逢低湧入，使護國神山台積電大漲、新台幣強升，台幣8月27日收在27.91元，隨後連續六個交易日走升，9月6日為止，穩收在27.63元；台積電8月20日回測年線後出現連續11個交易日反彈，9月6日股價收於新台幣631元，累計漲幅逾1成。

法人觀察，國泰全球智能電動車ETF（00893）追蹤ICE FactSet全球智能電動車指數，成分股鎖定全球電動車及相關供應鏈的國際龍頭廠，投資範圍涵蓋美、歐、中國、台灣等超過10個國家，預估指數2022年每股稅後純益（EPS）成長率有望成長25.02%，增幅優於標普500指數的16.63%。不過00893係以全球電動車供應鏈為投資主軸，台股部位僅2~3%，故近期較無明顯受惠此波台積電大漲及新台幣走升行情。

投資人關心的中國大陸市場，中概股7月因教育類股監管政策而烏雲罩頂，使得中國大陸電動車三劍客都遭到錯殺，但實際觀察產業及企業基本面，蔚來、小鵬、理想８月交車數據年增長表現優異，分別為48%、172%、248%；小鵬智慧車款的P5系列電動車將於本周上市；另外，中國電動車先驅比亞迪業績持續正向發展，本月E平臺3.0發布，實現電池車身一體化，打造的全新概念車ocean X也完成首次亮相。

游凱卉指出，中國大陸電動車8月產量及銷量持續刷新紀錄，銷量超過32萬輛，年增逾180%，中國三劍客交車數據持續大幅增長，顯示電動車市前景無虞。加上近期中概股也出現築底反彈，投資氣氛已逐漸好轉，接下來資金有望輪動至智能電動車相關概念股，投資人可逢低布建。

除了中國電動車有機會築底走升外，全球電動車霸主特斯拉近來也是動作頻頻，執行長馬斯克樂觀看待本季將迎來該公司史上最大一波交車潮，近來也將開始組建新能源團隊，以支持電池和可再生能源產業，未來有望挹注相關營收。

展望後市，中國大陸市場雜音消除、全球包括中國在內的電動車銷量皆有望逐月走升，投資人不僅要對電動車後市有信心，更要趁國際電動車龍頭廠目前仍處相對低檔時採定期定額分批布局，尤其觀察市面上電動車相關指數表現，ICE FactSet全球智能電動車指數近3年上漲約148%，漲幅不僅是全球股市的四倍，更遠勝過其他台灣及全球代表性的電動車指數。換言之，想投資電動車勢必要優先選擇完整布局電動車供應鏈的國泰全球智能電動車ETF，才有望中長線笑著收割漲升行情。